Prabowo Bertemu Dasco di Istana, Bahas Politik hingga Keamanan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (17/11/2025).

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, pertemuan keduanya setelah menghadiri peluncuran program digitalisasi pembelajaran di SMPN 4 Bekasi, Jawa Barat.

Dasco yang mengenakan batik berwarna krem dan abu-abu duduk bersampingan dengan Prabowo yang mengenakan pakaian safari.

Teddy menjelaskan, kedua tokoh itu membahas empat poin dalam pertemuan itu, mulai dari olahraga hingga politik dan keamanan.

‘’Pertemuan tersebut membahas beberapa program strategis di berbagai bidang, antara lain olahraga, rencana pembangunan kompleks fasilitas latihan pusat atlet yang komprehensif, serta pengiriman cabang olahraga unggulan Indonesia untuk pelatihan intensif di luar negeri," katanya.

Sementara di bidang ekonomi, Prabowo dan Dasco membahas target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan kebijakan yang langsung bermanfaat untuk masyarakat.

"Hilirisasi. Percepatan pelaksanaan program hilirisasi yang melibatkan sektor hulu, hilir, dan partisipasi aktif daerah yang saat ini sedang berlangsung," sambungnya.

Selain itu, Teddy menjelaskan keduanya juga membahas tentang situasi politik dan keamanan terkini.