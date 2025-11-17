Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bertemu Dasco di Istana, Bahas Politik hingga Keamanan

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |18:44 WIB
Prabowo Bertemu Dasco di Istana, Bahas Politik hingga Keamanan
Prabowo Bertemu Dasco di Istana, Bahas Politik hingga Keamanan
A
A
A

JAKARTA -  Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (17/11/2025).

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, pertemuan keduanya setelah menghadiri peluncuran program digitalisasi pembelajaran di SMPN 4 Bekasi, Jawa Barat.

Dasco yang mengenakan batik berwarna krem dan abu-abu duduk bersampingan dengan Prabowo yang mengenakan pakaian safari.

Teddy menjelaskan, kedua tokoh itu membahas empat poin dalam pertemuan itu, mulai dari olahraga hingga politik dan keamanan.

‘’Pertemuan tersebut membahas beberapa program strategis di berbagai bidang, antara lain olahraga, rencana pembangunan kompleks fasilitas latihan pusat atlet yang komprehensif, serta pengiriman cabang olahraga unggulan Indonesia untuk pelatihan intensif di luar negeri," katanya.

Sementara di  bidang ekonomi, Prabowo dan Dasco membahas target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan kebijakan yang langsung bermanfaat untuk masyarakat.

"Hilirisasi. Percepatan pelaksanaan program hilirisasi yang melibatkan sektor hulu, hilir, dan partisipasi aktif daerah yang saat ini sedang berlangsung," sambungnya.

Selain itu, Teddy menjelaskan keduanya juga membahas tentang situasi politik dan keamanan terkini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184688/prabowo-NU1k_large.jpg
Prabowo Minta Seskab Teddy Surati Kepala Daerah, Jangan Kerahkan Pelajar untuk Menyambutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184544/prabowo-tSOZ_large.jpg
Prabowo Resmikan Jembatan Kabanaran dan 4 Proyek Infrastruktur Senilai Rp1,97 T
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184530/prabowo-HNUh_large.jpg
Prabowo: Kalau Saya Kunker, Anak Sekolah Tidak Perlu Menyambut di Pinggir Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184529/prabowo-ohNp_large.jpg
Prabowo Resmikan 2 Jembatan, Underpass dan Flyover
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184512/prabowo_subianto-KwM4_large.jpg
Prabowo Siapkan Beasiswa Penuh bagi Tenaga Medis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184494/prabowo-mBP8_large.jpg
Prabowo Minta Menkes Bangun 66 RS Canggih Seperti RS Emirates-Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement