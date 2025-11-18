Wakapolri Akui Banyak Polisi Under Performance hingga Level Kapolsek

JAKARTA – Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengakui banyak pejabat kepolisian di level wilayah belum menunjukkan kinerja optimal. Hal ini disampaikan Wakapolri saat menghadiri rapat di Komisi III DPR RI, Selasa (18/11/2035).

Wakapolri memaparkan, berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan Polri, terdapat ribuan Kapolsek under performance atau tidak memenuhi standar kinerja. “Kami lihat dari 4.340 Kapolsek, 67 persen ini under performance. Kenapa under performance? Hampir 50 persen Kapolsek kami itu diisi oleh perwira-perwira lulusan PAG,” kata Dedi dalam paparannya.

Kondisi hampir serupa juga terjadi di level Kapolres. Dari 440 Kapolres yang sudah dilakukan asesmen, sebanyak 36 Kapolres under performance.

"Ini catatan dari kami, kami harus melakukan perbaikan,” ujarnya.

Selain level Polsek dan Polres, Dedi juga mengakui rendahnya performa Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) di level Polda. Ia pun memastikan akan melakukan perbaikan sumber daya manusia (SDM) agar setiap pejabat bisa menjalankan tugasnya sebaik mungkin.

Dedi menerangkan, asesmen terhadap Kapolsek, Kapolres dan Direskrimum di setiap Polda dilakukan berdasarkan hasil riset soal rendahnya tingkat pelayanan publik dan penegakan hukum.

(Arief Setyadi )