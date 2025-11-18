Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jakarta Diguyur Hujan Deras, 16 RT dan Ruas Jalan Kebanjiran 

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |15:49 WIB
Jakarta Diguyur Hujan Deras, 16 RT dan Ruas Jalan Kebanjiran 
Kebanjiran (foto: Okezone)
JAKARTA - Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta menyebabkan sejumlah kawasan tergenang air, pada Selasa (18/11/2025). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sedikitnya 16 RT terdampak genangan.

“BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 16 RT,” ujar Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan, kepada wartawan, Selasa (18/11/2025).

Wilayah Jakarta Barat

Di Jakarta Barat, terdapat 3 RT yang tergenang, yaitu:

Kelurahan Sukabumi Selatan: 2 RT dengan ketinggian air 60 cm akibat curah hujan tinggi.

Kelurahan Sukabumi Utara: 1 RT dengan ketinggian 30 cm imbas curah hujan tinggi.

Wilayah Jakarta Selatan

Sementara itu, 13 RT di Jakarta Selatan terdampak genangan:

Cilandak Barat: 1 RT, ketinggian 30 cm akibat hujan dan luapan Kali Krukut.

Pela Mampang: 9 RT, ketinggian 80 cm imbas hujan deras dan luapan Kali Krukut.

Cilandak Timur: 2 RT, ketinggian 60 cm akibat curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut.

Bukit Duri: 1 RT, ketinggian 40 cm akibat hujan lebat.

 

