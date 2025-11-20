Prabowo Bawa Kabar Baik untuk Seluruh Nakes, Apa Saja?

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah mengatasi kekurangan tenaga medis dan meningkatkan infrastruktur kesehatan nasional secara besar-besaran. Prabowo mengumumkan bahwa pendidikan bagi calon dokter, perawat, dan paramedis akan dijamin oleh negara melalui program beasiswa penuh.

Hal ini diungkapkan Prabowo dalam sambutannya saat peresmian Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia di Solo, Jawa Tengah.

"Khusus untuk dokter, saya upayakan bahwa sebagian besar, kalau bisa semuanya, insyaallah bisa, itu beasiswa penuh. Jadi, pendidikan kita akan tambah beasiswa penuh untuk kedokteran, perawat, dan tenaga paramedis," ujar Prabowo dikutip, Kamis (20/11/2025).

Prabowo mengungkapkan, pemerintah akan melakukan ekspansi besar-besaran pada fasilitas pendidikan dan kesehatan. Hal ini untuk mencapai target rasio tenaga medis ideal.

"Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin) menyarankan kepada saya, kita perlu tambah 30 fakultas kedokteran baru. Dan yang lama pun saya minta ditambah alokasi mahasiswanya," ujarnya.

Selain peningkatan jumlah dan kualitas tenaga medis, Prabowo juga menetapkan target infrastruktur yang ambisius. Ia menghendaki adanya rumah sakit canggih di setiap wilayah.