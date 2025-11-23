Formasi Baru MUI 2025–2030: Ma’ruf Amin dan Anwar Iskandar Kembali di Puncak Kepemimpinan

JAKARTA – KH Anwar Iskandar kembali terpilih menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025–2030. Ia terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) Ke-11 MUI di Mercure Ancol, Jakarta Utara, Sabtu 22 November 2025.

“Dewan Pertimbangan MUI, Ketua KH Ma’ruf Amin,” ujar Sekjen MUI 2020–2025, Amirsyah Tambunan, saat membacakan susunan struktur kepengurusan MUI 2025–2030.

Adapun Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI yakni Nazaruddin Umar, Jimly Asshidiqie, hingga Hamdan Zoelva. Selain itu, Amirsyah mengumumkan posisi Ketua Umum MUI.

“Untuk Ketua Umum, KH Anwar Iskandar,” ucap Amirsyah.

Dengan demikian, Kiai Ma’ruf dan Anwar Iskandar kembali menduduki posisi pengurus MUI. Keduanya merupakan tokoh dari PBNU.