HOME NEWS NASIONAL

Setahun Lapor Mas Wapres, Tercatat Ada 16.505 Laporan Masyarakat

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |11:20 WIB
Setahun Lapor Mas Wapres, Tercatat Ada 16.505 Laporan Masyarakat
Wakil Presiden Gibran Rakabuming (Foto: Setwapres)
A
A
A

JAKARTA – Setahun berjalan, Lapor Mas Wapres (LMW) yang digagas oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka pada 11 November 2024 tercatat telah menerima 16.505 laporan dari masyarakat.

Kanal ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan publik dengan cara yang lebih mudah, cepat, dan responsif. LMW juga menjadi wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan masyarakat masuk dari berbagai daerah dan mencakup isu pendidikan, sosial, lingkungan, hingga pertanahan. Seluruh laporan telah ditindaklanjuti melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, sehingga setiap suara masyarakat mendapatkan perhatian dan respons nyata.

Peringatan satu tahun LMW menjadi momentum evaluasi agar kanal ini semakin efektif dalam memperkuat kebijakan publik yang inklusif. Wapres menekankan pentingnya menjadikan LMW sebagai instrumen strategis dalam menjaring aspirasi rakyat.

“Beliau (Wapres Gibran) mengarahkan kepada kita untuk terus dioptimalkan peta jalan dari Lapor Mas Wapres ini sebagai muatan dalam memformulasi kebijakan,” jelas Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, Kamis (27/11/2025).

 

      
