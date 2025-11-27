Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Sambut Kunjungan Ratu Belanda Maxima di Istana Merdeka

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |12:42 WIB
Prabowo Sambut Kunjungan Ratu Belanda Maxima di Istana Merdeka
Prabowo Sambut Kunjungan Ratu Belanda Maxima (Foto: dok ist)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025). 

Kunjungan tersebut dalam kapasitas Ratu Maxima sebagai United Nations Secretary-General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health.

Dari pantauan iNews Media Group, Ratu Maxima yang mengenakan busana merah disambut langsung oleh Presiden Prabowo di halaman Istana Merdeka, diiringi tari Indang dari Sumatera Barat.

Sejumlah menteri yang hadir dalam penyambutan antara lain: Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Friderica Widyasari Dewi, Deputi Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, dan jurnalis senior Najwa Shihab.

