INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tantang Menkeu Tambah Anggaran: Target Perbaikan Sekolah Melonjak Jadi 60 Ribu!

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |17:37 WIB
Prabowo Tantang Menkeu Tambah Anggaran: Target Perbaikan Sekolah Melonjak Jadi 60 Ribu!
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki 60 ribu sekolah pada tahun depan.

Dalam kesempatan itu, Prabowo bahkan menantang Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyiapkan tambahan anggaran yang dibutuhkan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Indonesia Arena, kawasan GBK, Jakarta, Jumat (28/11/2025). Di hadapan ribuan guru, Prabowo menyampaikan permohonan maaf karena pemerintah tahun ini baru mampu memperbaiki 16 ribu sekolah.

“Tahun ini kita baru mampu memperbaiki 16 ribu sekolah. Saya minta maaf sebagai Presiden Anda, saya baru mampu mengalokasikan 16 ribu sekolah. Tapi tahun depan saya bertekad untuk melipatgandakan itu,” kata Prabowo.

Prabowo kemudian menanyakan secara langsung kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengenai target perbaikan sekolah tahun depan, sembari menyebutkan rencana peningkatan menjadi 60 ribu sekolah.

“Mensesneg, kau yang aku tanya. Jangan kau lihat Menkeu, kau yang aku tanya,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
