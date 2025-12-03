Bobby Nasution Rapat Darurat dengan Menteri ESDM, Targetkan Listrik Tapteng Segera Normal

TAPANULI TENGAH - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memperkirakan listrik di Tapanuli Tengah (Tapteng) akan normal kembali pada Jumat (7/12/2025) mendatang. Seluruh material untuk memperbaiki gardu listrik, menara SUTET dan kebutuhan lainnya sudah tersedia.

Meski begitu, cuaca menjadi salah satu tantangan dalam perbaikan jaringan listrik di daerah bencana banjir dan longsor Sumut. Oleh karena itu, Bahlil berharap cuaca terus mendukung selama perbaikan berlangsung.

"Seluruh jaringan listrik, tolong doakan cuaca bagus, sekarang tower-tower yang jatuh materialnya sudah ada dan saya meminta kepada PLN, insyaAllah, hari Jumat semua clear, ini bukan pekerjaan mudah," kata Bahlil usai rapat bersama Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution di Kantor Bupati Tapteng, Selasa (2/12/2025).

Selain itu, Kementerian ESDM juga akan mengerahkan genset 6000 watt sebanyak 40 unit. Ini digunakan untuk menunggu perbaikan jaringan listrik selama kurang lebih tiga hari.