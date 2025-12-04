Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Tim SAR Kembali Temukan Dua Korban Banjir Bandang di Tapanuli Selatan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |09:22 WIB
Tim SAR Kembali Temukan Dua Korban Banjir Bandang di Tapanuli Selatan
Tim SAR Temukan Dua Korban Banjir Bandang (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Tim SAR Gabungan kembali menemukan dua korban banjir bandang di Desa Aek Ngadol, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, pada Rabu 3 Desember 2025.

Korban pertama, seorang perempuan, ditemukan di Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, dalam kondisi meninggal dunia pada pukul 14.00 WIB.

Korban kedua, seorang laki-laki, ditemukan di Desa Aek Ngadol, Kecamatan Batang Toru, pada pukul 18.00 WIB.

“Setelah berhasil dievakuasi dari lokasi, korban kemudian dibawa ke Posko SAR untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak RS Batang Toru guna proses identifikasi lebih lanjut,” kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan, Hery Marantika, Kamis (4/12/2025).

Hery menyampaikan rasa duka mendalam atas kejadian ini. Di sisi lain, ia mengapresiasi seluruh unsur SAR yang terlibat di lapangan.

“Penemuan ini merupakan hasil kerja keras seluruh unsur SAR yang tak kenal lelah melakukan pencarian sejak hari pertama kejadian,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
