Soal "Siklon 97S Mengepung Jawa", BMKG: Hoaks!

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan, bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai siklon 97S yang disebut akan mengepung Pulau Jawa adalah tidak benar. BMKG memastikan kabar tersebut merupakan hoaks dan tidak memiliki dasar meteorologis yang valid.

BMKG menyebutkan, bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan peringatan maupun informasi terkait keberadaan siklon 97S yang mengancam wilayah Jawa. Informasi yang beredar di Facebook tersebut dipastikan bukan berasal dari BMKG.

"Informasi tentang siklon 97S yang katanya akan mengepung Pulau Jawa adalah tidak benar. BMKG tidak pernah mengeluarkan peringatan terkait kejadian itu," tulis BMKG diakun @infoBMKG, Jumat (5/12/2025).

BMKG menegaskan, bahwa seluruh informasi cuaca resmi, termasuk potensi siklon tropis, hanya dipublikasikan melalui kanal resmi lembaga tersebut seperti website, aplikasi InfoBMKG, dan media sosial terverifikasi.

"Kondisi cuaca terkini selalu kami sampaikan melalui kanal resmi BMKG dan diperbarui setiap saat. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi viral tanpa sumber," lanjut BMKG.

BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu melakukan pengecekan silang terhadap informasi cuaca yang beredar, terutama jika berasal dari akun tidak resmi atau tanpa rujukan data meteorologi.

(Awaludin)