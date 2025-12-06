Lalu Lintas Sekitar GBK Padat Usai Perayaan Natal Tiberias

JAKARTA - Arus lalu lintas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, mengalami kepadatan pada Sabtu (6/12/2025) malam. Kemacetan terjadi seiring bubarnya jemaat yang menghadiri acara Natal Tiberias di dalam kompleks GBK.

Pantauan di lokasi, jemaat mulai membubarkan diri sekitar pukul 22.45 WIB. Gelombang kendaraan yang keluar membuat ruas Jalan Gelora Pemuda dan Jalan Sudirman menjadi padat.

Peningkatan volume kendaraan terlihat jelas ketika mobil dan motor keluar dari area GBK, menyebabkan antrean panjang di Jalan Gelora Pemuda hingga mengular ke arah Jalan Asia-Afrika.

Empat lajur Jalan Sudirman di depan pusat perbelanjaan FX Sudirman juga tampak padat. Kendaraan harus bergerak perlahan dan antre satu per satu untuk melewati titik kepadatan tersebut.

Kemacetan baru terurai di persimpangan menuju Jalan Gatot Subroto dan Bundaran Hotel Indonesia. Arus lalu lintas kembali lancar di Jalan Sudirman sekitar Halte Transjakarta Bendungan Hilir.