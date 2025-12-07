Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Bertolak ke Aceh Tinjau Penanganan Bencana

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |09:54 WIB
Presiden Prabowo Bertolak ke Aceh Tinjau Penanganan Bencana
Presiden Prabowo Bertolak ke Aceh Tinjau Penanganan Bencana (Biro Pers, Media, dan Informasi Setpres)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Aceh untuk meninjau langsung penanganan bencana yang melanda di sejumlah wilayah di Tanah Rencong.

1. Prabowo Bertolak ke Aceh

Dari keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Prabowo lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, sekitar pukul 07.55 WIB, Minggu (7/12/2025).

Setibanya di Aceh, Prabowo diagendakan meninjau titik yang mengalami kerusakan dan dampak signifikan akibat banjir. Prabowo juga akan menerima laporan terbaru dari pemerintah daerah dan instansi terkait. Kunjungan ini sebagai bagian dari upaya Kepala Negara memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak. 

Presiden Prabowo juga akan memantau distribusi bantuan, proses evakuasi warga, serta langkah-langkah pembukaan akses jalan. Pemerintah menegaskan, penanganan banjir di Aceh menjadi prioritas nasional dan seluruh sumber daya dikerahkan untuk mempercepat pemulihan kondisi masyarakat.

Sebelumnya, pada Jumat, 5 Desember 2025, Kepala Negara menyampaikan, musibah yang terjadi di sejumlah wilayah merupakan penderitaan dan tantangan yang turut dirasakan bersama sebagai satu bangsa. 

Prabowo menegaskan, di tengah cobaan dan berbagai bencana yang melanda, Indonesia tetap menunjukkan keteguhan sebagai negara yang besar dan kuat, dengan kemampuan untuk bertahan, bangkit, serta mengatasi setiap ujian yang dihadapi secara bersama-sama.

 

