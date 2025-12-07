Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Polemik PBNU, Pesantren Krapyak Tegaskan Loyal pada Rais Aam dan Ketua Umum

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |22:44 WIB
Polemik PBNU, Pesantren Krapyak Tegaskan Loyal pada Rais Aam dan Ketua Umum
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya)/Okezone
A
A
A

YOGYAKARTA — Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta membantah mengeluarkan pernyataan mendukung upaya mengganti Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya. Pesantren Krapyak saat ini memberikan dukungan atas kepemimpinan Rais Aam KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

"Kami mendorong agar setiap persoalan diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang benar dengan mengutamakan musyawarah," demikian salah satu pernyataan para pengasuh Ponpes Krapyak, Minggu (7/12/2025).

Sikap tersebut dinyatakan secara eksplisit dalam surat resmi sebagai bentuk klarifikasi terhadap isu dukungan pergantian kepemimpinan melalui rapat pleno. 

Pihak Pesantren Krapyak menggarisbawahi bahwa dukungan kepada Rais Aam dan Ketua Umum PBNU saat ini merupakan bagian dari komitmen menjaga marwah organisasi, sekaligus menghindari fitnah yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di tubuh Nahdlatul Ulama.

Selain menegaskan dukungan, pernyataan tersebut juga secara implisit menolak segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU, termasuk manuver yang berupaya mengganti pimpinan melalui cara-cara yang tidak sesuai konstitusi organisasi.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
