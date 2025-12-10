Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tegaskan Indonesia–Pakistan Dukung Kemerdekaan Palestina, Serukan Two-State Solution

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |04:10 WIB
Prabowo Tegaskan Indonesia–Pakistan Dukung Kemerdekaan Palestina, Serukan Two-State Solution
Presiden Prabowo dan PM Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif (foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

ISLAMABAD - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, komitmen kuat Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara (two-state solution) saat melakukan kunjungan resmi ke Islamabad, Pakistan.

Setibanya di Bandara Nur Khan, Prabowo disambut langsung oleh Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif.

Dalam pertemuan bilateral, kedua negara membahas penguatan kerja sama serta penyelarasan kebijakan luar negeri, terutama terkait isu kemanusiaan di Gaza, Palestina.

“Kami mencapai banyak kesepakatan di berbagai bidang. Para menteri luar negeri kita terus berkomunikasi secara erat, dan kami akan selalu menjaga posisi bersama terkait Palestina. Sekali lagi, kami tidak akan goyah dalam dukungan kami terhadap solusi dua negara bagi Palestina,” ucap Prabowo di Islamabad, Selasa (9/12/2025).

Prabowo menegaskan, bahwa Indonesia dan Pakistan memiliki nilai serta kepentingan yang sama sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim yang menjunjung moderasi, inklusivitas, dan toleransi.

Ia juga secara resmi mengundang PM Sharif dan para pemimpin Pakistan lainnya untuk berkunjung ke Indonesia dalam rangka memperkuat kemitraan strategis kedua negara.

 

