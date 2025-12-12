Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hashim Djojohadikusumo Lepas 43,5 Ton Bantuan Logistik ke Sumatera dan Aceh

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |08:42 WIB
Hashim Djojohadikusumo Lepas 43,5 Ton Bantuan Logistik ke Sumatera dan Aceh
Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo (foto: dok ist)
JAKARTA - Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak bencana di wilayah Sumatra dan Aceh. Sebanyak 43,5 ton logistik diberangkatkan dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Hashim didampingi oleh pengusaha Engel Glendy Sahanggamu serta jajaran Direksi PT Potensi Bumi Sakti Arsari Group. Prosesi keberangkatan bantuan dipimpin langsung oleh Hashim bersama Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Mohamad Tony.

"Bantuan kemanusiaan dari PT Arsari Group yang diserahkan melalui Bapak Hashim berjumlah 43,5 ton logistik, atau setara satu pesawat Hercules raksasa A400M terbaru," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama I Nyoman Suadnyana, Jumat (12/12/2025).

Nyoman menjelaskan bahwa Airbus A400M, pesawat multi role tanker transport, merupakan pesawat terbesar yang dimiliki Indonesia. Armada ini digunakan untuk mengirimkan 3.000 dus bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana di Sumatra dan Aceh.

Pesawat tersebut dijadwalkan mendarat di Lanud Sultan Iskandar Muda (Aceh), Lanud Soewondo (Sumatra Utara), dan Lanud Sutan Sjahrir (Sumatra Barat) sebelum bantuan didistribusikan ke berbagai titik pengungsian.

"Sesuai perintah pimpinan, bantuan segera diterbangkan. Mudah-mudahan seluruh muatan dapat diangkut," pungkasnya.

(Awaludin)

      
