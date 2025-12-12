Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kisah Pedagang Lolos dari Ruko Terbakar di Kalibata: Kalau Diam, Kita Jadi Sate!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |13:38 WIB
Kisah Pedagang Lolos dari Ruko Terbakar di Kalibata: Kalau Diam, Kita Jadi Sate!
Andi pegawai lapak di Kalibata (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Para pedagang di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, hampir terpanggang ketika ruko mereka dibakar massa dalam kerusuhan yang terjadi pada Kamis 11 Desember 2025 malam. Hal itu dialami Andi, pegawai lapak Selera Sambal Mentah Kalibata.

Andi mengaku tak mengetahui awal mula kerusuhan yang dilakukan kelompok tak dikenal hingga berujung pembakaran sejumlah ruko di depan TMP Kalibata. Saat kejadian, ia sedang bersiap menutup toko.

"Karena kebetulan kita sudah mau tutup awalnya. Tiba-tiba dapat informasi, ‘Pak, ada serbuan.’ Bahkan sempat ada satu orang dari mereka yang bilang, ‘Pak, tutup aja, matiin lampu, masuk ke dalam, kunci,’" tutur Andi saat ditemui di rukonya, Jumat (12/12/2025).

Mendengar peringatan itu, Andi segera mengikuti instruksi. Namun setelah pintu ruko yang terbuat dari tralis besi ditutup, ia tak menyangka justru ruko tempatnya bekerja menjadi sasaran pembakaran.

"Begitu kita tutup, malah kita yang dibakar. Kalau kita diam aja di sini ya mungkin kita jadi sate di dalam. Makanya kita buru-buru keluar nyari lantai dua, itu kita jebol," ucap Andi.

 

