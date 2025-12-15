Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gelar Perkara Khusus, Roy Suryo Bawa Ijazah UGM 1985 'Lawan' Jokowi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |16:40 WIB
Gelar Perkara Khusus, Roy Suryo Bawa Ijazah UGM 1985 'Lawan' Jokowi
Roy Suryo bawa ijazah UGM 1985 saat gelar perkara ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya (Foto: Puteranegara/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pakar telematika Roy Suryo menghadiri gelar perkara khusus kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, yang juga tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, mengaku membawa ijazah Universitas Gadjah Mada (UGM) diterbitkan pada 1985, yang sama dengan periode kelulusan Jokowi.

“Kita membawa contoh ijazah UGM tahun 1985, yang tahun angkatannya sama dengan Jokowi. Ada watermark-nya, ada emboss-nya, detail banget,” kata Roy, Senin (15/12/2025).

Ia menyebut ijazah tersebut nantinya akan ditunjukkan dalam proses gelar perkara sebagai pembanding dengan ijazah milik Jokowi yang diduga palsu. Lebih lanjut, Roy juga membantah telah melakukan rekayasa dan perubahan seperti yang disangkakan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

“Itu semua kami tolak karena kami tidak melakukan rekayasa apa pun. Intinya, kami melakukan analisis. Hasil dari analisis itulah hasil dari software atau program,” ujar Roy.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan gelar perkara khusus terkait laporan kasus ijazah palsu Jokowi akan digelar pada pukul 10.00 WIB sesuai permintaan para tersangka, Roy Suryo cs.

Budi mengatakan gelar perkara khusus tersebut akan diikuti pihak internal, seperti Itwasum Polri, Propam Polri, dan Divisi Hukum Polri, serta pihak eksternal dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Ombudsman.

Polda Metro Jaya juga mencekal Roy Suryo dan tujuh tersangka lainnya ke luar negeri. Selain dicekal, para tersangka juga dikenakan kewajiban wajib lapor satu kali dalam seminggu, setiap Kamis.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188509/viral-V0IP_large.jpg
Bonatua Ungkap Temuan Mengejutkan Usai Terima Dokumen Verifikasi Ijazah Jokowi dari KPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187395/ijazah_jokowi-tpOP_large.jpg
Kuasa Hukum Bonatua: Polemik Ijazah Jokowi Jadi Momentum Perbaikan UU Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187384/lemkapi-AOH0_large.jpg
Soal Gelar Perkara Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Lemkapi: Polda Metro Sangat Terbuka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187337/roy_suryo-l6fM_large.jpg
Jokowi Lulus UGM 5 Tahun, Roy Suryo: Tidak Mungkin IPK 2,5 Lebih Sedikit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187272/viral-7nzy_large.jpg
Semprot UGM karena Tak Libatkan Pihak Eksternal di KHS Jokowi, Hakim: Anda Tidak Independen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187258/jokowi-5Jj0_large.jpg
Breaking News! KIP Tolak Gugatan Bon Jowi soal Tudingan Ijazah Palsu Jokowi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement