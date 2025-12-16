Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

"Patung Liberty" Setinggi 35 Meter Roboh Diterjang Angin Kencang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |13:40 WIB
"Patung Liberty" Setinggi 35 Meter Roboh Diterjang Angin Kencang
Patung Liberty di Guaiba, Brasil roboh akibat terjangan angin kencang. (Foto: Tangkapan layar media sosial)
JAKARTA – Replika Patung Liberty setinggi hampir 40 meter roboh setelah badai dahsyat menerjang Kota Guaiba, Brasil, pada Senin (15/12/2025) sore. Pihak berwenang dan perusahaan pemilik patung tersebut mengatakan tidak ada laporan korban luka dalam kejadian itu.

Patung yang dipasang di area parkir sebuah pusat perbelanjaan besar Havan, dekat gerai makanan cepat saji, roboh saat angin kencang yang dibawa serangkaian badai bergerak melintasi Brasil selatan. Rekaman video menunjukkan patung besar itu miring akibat kekuatan angin sebelum roboh dan hancur berkeping-keping. Kepala patung hancur berkeping-keping akibat benturan.

Replika tersebut memiliki tinggi sekitar 34,7 meter dan merupakan salah satu dari beberapa struktur serupa yang ditempatkan di luar toko-toko Havan di seluruh Brasil. Pejabat perusahaan menyatakan bahwa hanya bagian atas, berukuran sekitar 24 meter, yang terkena dampak runtuhan, sementara alas setinggi 11 meter tetap utuh, menurut laporan media setempat.

Havan mengonfirmasi dalam sebuah pernyataan bahwa patung tersebut telah berada di tempatnya sejak toko dibuka pada 2020 dan telah memiliki sertifikasi teknis yang diperlukan. Perusahaan mengatakan area tersebut segera ditutup untuk melindungi pelanggan dan staf, serta tim spesialis dikirim untuk membersihkan puing-puing dalam beberapa jam.

 

Halaman:
1 2 3
      
