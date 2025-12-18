Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup Imbas Demo Nelayan

JAKARTA - Massa aksi yang tergabung dalam Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) melakukan aksi demo di Kawasan Silang Selatan Monas, Gambir Jakarta Pusat pada Kamis (18/12/2025). Peserta aksi ini datang dari berbagai daerah di Indonesia.

Adapun imbas demo ini, polisi menutup sementara ruas Jalan Medan Merdeka Selatan yang mengarah ke Balai Kota ditutup sementara. Sebab massa aksi tepat berkumpul di ujung Jalan Medan Merdeka Selatan dekat patung Kuda.

Dari pantauan iNews Media Group, sekira pukul 13.17 WIB, massa aksi tetap bertahan di lokasi demo meski hujan deras. Mereka terlihat berjoget bersama mengikuti alunan musik yang diputar dari mobil

komando.

Dalam aksi hari ini, massa aksi menuntut pemerintah agar menghapus aturan terkait pembatasan alih muat kapal pengangkut ikan DI WPPN RI. Serta meminta agar menetapkan harga khusus BBM untuk kapal perikanan.

Massa juga meminta agar peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur (PIT) dan peraturan kewajiban pemasangan Vessel Monitoring system untuk segera dicabut.