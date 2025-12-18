Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup Imbas Demo Nelayan 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |14:18 WIB
Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup Imbas Demo Nelayan 
Demo Nelayan Bikin Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Massa aksi yang tergabung dalam Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) melakukan aksi demo di Kawasan Silang Selatan Monas, Gambir Jakarta Pusat pada Kamis (18/12/2025). Peserta aksi ini datang dari berbagai daerah di Indonesia.

Adapun imbas demo ini, polisi menutup sementara ruas Jalan Medan Merdeka Selatan yang mengarah ke Balai Kota ditutup sementara. Sebab massa aksi tepat berkumpul di ujung Jalan Medan Merdeka Selatan dekat patung Kuda.

Dari pantauan iNews Media Group, sekira pukul 13.17 WIB, massa aksi tetap bertahan di lokasi demo meski hujan deras. Mereka terlihat berjoget bersama mengikuti alunan musik yang diputar dari mobil 
komando.

Dalam aksi hari ini, massa aksi menuntut pemerintah agar menghapus aturan terkait pembatasan alih muat kapal pengangkut ikan DI WPPN RI. Serta meminta agar menetapkan harga khusus BBM untuk kapal perikanan.

Massa juga meminta agar peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur (PIT) dan peraturan kewajiban pemasangan Vessel Monitoring system untuk segera dicabut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188938//pengamanan_demo_di_jakarta-sDHY_large.jpg
4.625 Personel Dikerahkan untuk Kawal Aksi Demo di DPR dan Monas Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180299//demo-lM6b_large.jpg
Ribuan Guru Madrasah Tuntut Kesetaraan hingga Kenaikan Status PPPK-ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180218//demo-gjOV_large.jpg
Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup Total, Macet Parah Mengular Arah Sudirman-Thamrin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178371//kapolda_metro_jaya_irjen_asep-U4mM_large.jpg
Kapolda Metro Sebut Aksi 1 Tahun Prabowo–Gibran Berjalan Kondusif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177974//demo-uLFQ_large.jpg
17 Tuntutan BEM SI Dalam Aksi Demo Satu Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177863//aksi-8r3I_large.jpg
Aksi Demo 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Hindari Kawasan DPR-Monas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement