Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komisi X DPR Minta Warga Berani Laporkan Pemotongan PIP

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |20:36 WIB
Komisi X DPR Minta Warga Berani Laporkan Pemotongan PIP
Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana menegaskan bahwa dana Program Indonesia Pintar (PIP) bukan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, melainkan kewajiban negara untuk memfasilitasi anak-anak agar dapat bersekolah dengan layak. Oleh karena itu, ia sepakat agar dana PIP ditambah demi mendukung kebutuhan pendidikan siswa.

“PIP itu bukan uang saya, bukan juga uang partai. Itu uang negara yang berasal dari pajak rakyat,” kata Bonnie, Jumat (19/12/2025).

Bonnie menjelaskan, meskipun biaya sekolah telah digratiskan melalui dana BOS atau BOSP, masih banyak kebutuhan pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua. Karena itu, menurutnya, dana PIP perlu ditingkatkan.

“Seragam, sepatu, tas, buku, semua itu membutuhkan biaya. PIP hadir untuk menutup kebutuhan tersebut,” ujarnya.

Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu juga menegaskan, bahwa setiap praktik pemotongan dana PIP merupakan pelanggaran serius.

“Kalau ada yang memotong, itu bukan sekadar melanggar aturan, tetapi juga merampas hak anak untuk masa depan yang lebih baik,” tegas Bonnie.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bansos PIP DPR RI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189889//ketua_komisi_iii_dpr_habiburokman-TZPb_large.jpg
Ketua Komisi III Sebut Penempatan Polisi di Kementerian dan Lembaga Tak Bertentangan dengan MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189674//dpr-F3XT_large.jpg
Polisi Ciduk Pelaku Perusakan Kebun Teh Pengalengan, DPR: Tangkap Aktor Intelektualnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189666//dpr-rYv8_large.jpg
DPR Dorong Jakarta Jadi Rumah Nyaman untuk Warganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189548//bsu_di_desember-vti2_large.jpg
BLT Kesra Rp900.000 Kembali Cair, Begini Cara Ceknya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189337//dpr-Knaf_large.jpg
Kapal Tongkang Kerap Tabrak Jembatan Ampera di Sungai Musi, DPR: Harus Dievaluasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188541//blt-F8kJ_large.png
BLT Kesra Rp900.000 Sudah Cair ke 26,2 Juta Penerima, yang Belum Jangan Khawatir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement