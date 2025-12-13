Polisi Ciduk Pelaku Perusakan Kebun Teh Pengalengan, DPR: Tangkap Aktor Intelektualnya!

JAKARTA - Polda Jawa Barat menangkap enam terduga pelaku perusakan lahan perkebunan teh milik PTPN di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Keenam pelaku tersebut yakni, AM (42), UI (28), AS (43), AD (44), dan AB (55).

Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv mengapresiasi pengungkapan kasus perusakan lahan perkebunan teh di Pengalengan tersebut. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi berhasil menangkap AB yang merupakan aktor atau donatur perusakan lahan kebun teh.

"Saya mengapresiasi jajaran Polda dan Polresta Bandung yang begitu cepat menindaklanjuti laporan terkait perusakan lahan perkebunan teh di Pangalengan," kata Rajiv, Sabtu (13/12/2025).

Meski aktor utamanya sudah ditetapkan tersangka, Rajiv selaku Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat II ini tetap meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut. Polisi diminta usut keterlibatan pelaku lainnya.

"Polresta Bandung harus usut tuntas kasus perusakan lahan di Pangalengan. Meski aktor utama sekaligus donatur sudah jadi tersangka, perlu didalami kemungkinan adanya aktor lain yang terlibat," ujar Rajiv.

Rajiv juga mengingatkan jajaran Polresta Bandung profesional dan transparan dalam menangani kasus ini. Sehingga, kata dia, dapat memberi efek jera agar kasus serupa jangan sampai terjadi lagi ke depannya di seluruh Indonesia.

"Penanganan kasus ini harus transparan dan profesional, jangan ada main mata. Supaya ada efek jera bagi yang lainnya, dan meneguhkan komitmen Polri bahwa tidak pandang bulu menindak tegas siapa pun yang merusak lingkungan,” tegas Rajiv.

Selain itu, Rajiv menilai penindakan ini sebagai sinyal penting bahwa negara hadir menjaga ruang hidup, lingkungan, dan keberlanjutan kawasan pertanian serta perkebunan rakyat.

Tentunya, kata dia, aparat kepolisian tidak bekerja sendiri tetapi menjadi bagian dari upaya bersama menjaga keberlanjutan sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan sebagai lingkup kerja Komisi IV DPR RI.