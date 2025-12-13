DPR Dorong Jakarta Jadi Rumah Nyaman untuk Warganya

JAKARTA - Anggota DPR RI Ida Fauziyah, menegaskan, Jakarta akan menjadi kota global yang terus mengembangkan kemajuannya. Ida berpesan, meski menjadi kota global, Jakarta tidak boleh meninggalkan warganya.

“Jakarta menjadi kota global, tapi bagaimana Jakarta tidak berjarak dengan warganya. Jakarta harus terus berpihak kepada warganya. Kita tidak ingin warga Jakarta terpinggirkan,” kata Ida Fauziyah dalam kegiatan Berani Berdaya di Jakarta, dikutip Sabtu (13/12/2025).

Mantan Menteri Ketenagakerjaan ini berharap Jakarta menjadi rumah yang nyaman bagi warga dan generasinya.

“Saya yakin, Jakarta yang mempunyai anak muda yang visioner tidak akan ditinggalkan oleh warganya. Sehingga Jakarta menjadi kota global benar-benar terwujud. Saya berharap Jakarta menjadi rumah yang nyaman bagi warganya. Menjadi kota harapan bagi warganya,” ungkapnya.

“Rumah bukan sekadar kebutuhan dasar tetap kota pondasi kota modern. Karena rumah menentukan stabilitas hidup dan penentu kualitas kota,” sambungnya.

Politikus PKB ini menambahkan, perumahan menjadi isu strategis menuju kota global. Namun keadaan rumah di Jakarta yang terus naik. Ia ingin ada solusi kongkrit dari pemerintah sehingga warga Jakarta memiliki kemampuan untuk memiliki rumah.