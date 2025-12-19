Mendagri: Dana Bantuan Bencana Rp268 Miliar dari Presiden untuk Sumatera Sudah Tersalurkan

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyebut anggaran tambahan sebesar Rp268 miliar dari Presiden untuk wilayah terdampak bencana di Sumatera telah sepenuhnya disalurkan.

"Mengenai anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten/kota dan provinsi dari Bapak Presiden sebagai tambahan, sebesar Rp268 miliar, semuanya sudah diterima oleh tiga provinsi," kata Tito di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).

Selain dukungan dari pemerintah pusat, Tito menuturkan pemerintah daerah di berbagai wilayah juga menyalurkan bantuan berupa anggaran maupun barang.

"Totalnya Rp43 miliar, ditambah dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Lahat, Pak Bursah Zarnubi, turun langsung ke lokasi dengan bantuan sekitar Rp5 miliar. Jadi totalnya kurang lebih Rp48 miliar," ujarnya.

Tito menambahkan, pihaknya juga mempercepat pemulihan layanan administrasi kependudukan bagi warga terdampak bencana.

"Kami dari Kemendagri membentuk sembilan tim Dukcapil ke tiga provinsi sejak 10 Desember kemarin untuk mempercepat pengurusan dokumen-dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, KTP yang hilang, dan lainnya tanpa dipungut biaya," pungkasnya.

(Awaludin)