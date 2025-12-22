Jejak Sejarah 22 Desember: Hari Ibu hingga Tragedi Tsunami Selat Sunda

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting tercatat dalam sejarah pada tanggal 22 Desember di berbagai belahan dunia. Beberapa di antaranya menjadi momen tak terlupakan, bahkan bersejarah bagi suatu bangsa.

Okezone merangkum sejumlah peristiwa penting tersebut, mulai dari sejarah peringatan Hari Ibu hingga tragedi tsunami Selat Sunda pada 2018. Berikut ulasan singkatnya:

1. Peringatan Hari Ibu

Hari Ibu diperingati setiap 22 Desember di Indonesia. Peringatan ini berawal dari penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia I yang berlangsung di Yogyakarta pada 22–25 Desember 1928.

Hari Ibu kemudian ditetapkan sebagai peringatan nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1959, yang diresmikan langsung oleh Presiden pertama RI, Soekarno.

Tanggal tersebut dipilih sebagai bentuk apresiasi terhadap perjuangan dan semangat perempuan Indonesia dalam membangun bangsa serta meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Saat ini, Hari Ibu kerap dimaknai sebagai ungkapan kasih sayang dan penghormatan kepada kaum ibu.

2. Berlangsungnya Kongres Perempuan Indonesia I

Kongres Perempuan Indonesia I diikuti oleh 30 organisasi perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatera. Kongres ini bertujuan memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya dalam bidang pendidikan dan pernikahan.

Selain organisasi perempuan, kongres ini juga dihadiri berbagai organisasi dan tokoh pergerakan nasional, seperti Boedi Utomo, PNI, Pemuda Indonesia, PSI, Walfadjri, Jong Java, Jong Madura, Jong Islamieten Bond, Muhammadiyah, serta tokoh-tokoh terkemuka lainnya.

Kongres Perempuan Indonesia menjadi salah satu upaya penting kaum perempuan dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia dan memperjuangkan hak-hak mereka, yang berlangsung dalam rentang waktu 1928 hingga 1941.