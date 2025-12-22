Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Dorong Pemulihan Pasca Bencana, Komdigi Kirim 100 Genset dan 500 Ponsel ke Sumatera

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |13:28 WIB
Dorong Pemulihan Pasca Bencana, Komdigi Kirim 100 Genset dan 500 Ponsel ke Sumatera
Komdigi dan Telkomsel mengirimkan bantuan genset dan alat telekomunikasi ke Sumatera.
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Telkomsel pada Senin (22/12/2025) mengirimkan bantuan logistik dan alat komunikasi kepada korban bencana banjir di Sumatera. Bantuan berupa 100 genset dan 500 ponsel itu dikirimkan guna mempercepat pemulihan jaringan di wilayah terdampak bencana.

"Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kita semua harus segera mempercepat pemulihan kondisi pasca banjir dan longsor. Kali ini kami melakukan pengiriman genset, tepatnya ada 100 genset yang kami kirim bersama Telkomsel," kata Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM), Fifi Aleyda Yahya, dalam jumpa pers di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin.

Fifi mengatakan, jaringan komunikasi di daerah bencana menjadi tulang punggung pemulihan serta kelancaran koordinasi masyarakat.

Sejauh ini, Fifi menyebut pihaknya masih fokus pada pemulihan jaringan komunikasi di tiga wilayah dengan dampak bencana terparah, yakni Aceh Tamiang, Gayo Lues, dan Bener Meriah.

"Saat ini, Alhamdulillah bisa kami sampaikan bahwa pemulihan jaringan telekomunikasi untuk wilayah Sumatera Utara sudah mencapai 97%. Sementara untuk wilayah Sumatera Barat angkanya juga di atas 90%, yaitu 99%," lanjutnya.

 

