NUSANTARA
HOME NEWS NUSANTARA

Rakit Terbalik di Sungai Deras, Wagub Aceh Nyaris Tenggelam saat Tinjau Bencana

Jamal Pangwa , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |09:36 WIB
Rakit Terbalik di Sungai Deras, Wagub Aceh Nyaris Tenggelam saat Tinjau Bencana
Wagub Aceh Nyaris Tenggelam saat Tinjau Bencana (foto: dok ist)
A
A
A

ACEH TENGAH - Peristiwa dramatis terjadi di lokasi bencana banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tengah. Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, nyaris kehilangan nyawa saat menembus wilayah terisolasi untuk mengantarkan bantuan kepada warga terdampak bencana hidrometeorologi.

Insiden menegangkan itu terjadi saat pria yang akrab disapa Dek Fadh melakukan kunjungan kerja ke kawasan Pameu, wilayah yang terisolasi akibat rusaknya akses jalan dan jembatan diterjang banjir dan longsor, pada Minggu 22 Desember 2025.

Untuk mencapai lokasi, Dek Fadh bersama General Manager PLN dan rombongan harus melewati jalur ekstrem. Mereka menyeberangi sungai menggunakan rakit darurat, satu-satunya akses yang masih dapat digunakan warga setelah infrastruktur penghubung rusak parah.

Namun nahas, di tengah derasnya arus sungai, rakit yang ditumpangi rombongan tiba-tiba terbalik. Seluruh penumpang tercebur ke sungai dengan arus yang sangat kuat, memicu kepanikan di lokasi kejadian.

 

Halaman:
1 2
      
