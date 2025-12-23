Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Indonesia Diprediksi Tak Terlalu Panas pada 2026, Begini Penjelasan BMKG 

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |15:49 WIB
Indonesia Diprediksi Tak Terlalu Panas pada 2026, Begini Penjelasan BMKG 
Cuaca Berawan (foto: Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memaparkan prediksi suhu udara rata-rata di Indonesia sepanjang tahun 2026. Secara umum, suhu udara nasional diperkirakan masih berada dalam kisaran yang lazim terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan tidak sepanas tahun 2024.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan, bahwa kondisi latar belakang laut turut memengaruhi prediksi suhu udara tahunan di Indonesia.

“Yang pertama kemudian kondisi background laut tadi kita lihat bagaimana konsekuensinya terhadap prediksi suhu rata-rata tahunan sepanjang tahun 2026, kami memprediksikan bahwa suhu di Indonesia berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius untuk rata-rata tahunannya,” ujar Ardhasena saat Release Climate Outlook 2026, Selasa (23/12/2025).

Ardhasena mengatakan, bahwa BMKG juga memprediksi wilayah dataran tinggi akan mengalami suhu udara yang lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya.

“Wilayah dataran tinggi seperti Bukit Barisan, pegunungan Latimojong, pegunungan Jayawijaya diprediksi memiliki suhu udara yang lebih rendah karena kerapatan udara tentunya di sana yang lebih kurang yaitu pada kisaran 19 hingga 22 derajat Celcius,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
