INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Seskab Teddy Dinilai Buat Inovasi Komunikasi Publik soal Penanganan Bencana Sumatera

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |12:08 WIB
Seskab Teddy Dinilai Buat Inovasi Komunikasi Publik soal Penanganan Bencana Sumatera
Seskab Teddy Indra Wijaya
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dinilai membuat gebrakan dalam komunikasi publik. Hal ini merujuk langkah Teddy yang mengambil alih komunikasi ke masyarakat dalam penanganan bencana Sumatera.

Teddy menyampaikan informasi secara lugas mengenai tahapan penanganan bencana Sumatera. Dia menegaskan, proses penanganan terus dilakukan semaksimal mungkin oleh pemerintah.

“Yang disampaikan Seskab itu menjadi semacam gebrakan itu, inovasi kebijakan publik. Di mana, komunikasi publiknya disampaikan betul apa adanya,” ujar Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah, Rabu (24/12/2025).

Trubus menyinggung dinamika persepsi yang terjadi di masyarakat mengenai proteksi informasi ke Presiden Prabowo Subianto.

Dengan Teddy menyampaikan informasi secara runut dalam penanganan bencana telah menjawab keresahan publik.

‘’Namun di sisi lain tidak menutup kemungkinan ada yang menarik isu bencana Sumatera ke ranah politik,’’pungkasnya.

Sekadar diketahui, Seskab Teddy sebelumnya menyampaikan informasi mengenai penanganan bencana Sumatera. Pemerintah kata Teddy sudah bergerak sejak hari pertama terjadinya bencana, 26 November 2025 hingga sekarang.

 

