Profil Wahyu Yuniartoto, Eks Komandan Serda Ucok yang Miliki Karier Moncer Usai Jadi Ajudan Prabowo

JAKARTA - Ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kolonel Wahyu Yuniartoto pecah bintang usai mendapat promosi dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Wahyu akan menjabat Kapoksahli IX/Udayana.

Dengan posisi barunya tersebut, pangkat perwira Kopassus tersebut naik satu tingkat menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen).

"Betul (2 ajudan Presiden dirotasi jabatan Jenderal bintang satu)," kata Kapuspen TNI (Mar) Freddy Ardianzah saat dikonfirmasi Okezone, Rabu (24/12/2025).

Profil Wahyu Yuniartoto

Wahyu Yuniartoto lahir di Purbalingga pada 18 Juni 1979. Dia malang melintang di Korps Baret Merah Kopassus.

Arbituren Akmil 2001 ini memulai karier militernya dengan jabatan pertama yang disandangnya sebagai Perwira Pertama Pussenif yang kemudian di lanjutkan dengan berkiprah di Grup 1 Kopassus.

Saat berpangkat kapten, dia pernah menjabat sebagai Kasi Intel Grup II Kopassus Kandang Menjangan, Kartasura, yang juga salah satu komandan Serda Ucok Tigor Simbolon.