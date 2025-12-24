Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Dukung Penanggulangan Banjir Sumbar, Polri Luncurkan Operasi Pengiriman Logistik Lewat Udara ke Palambayan 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |13:36 WIB
Foto: istimewa. 
Foto: istimewa.
A
A
A

JAKARTA -  Polri melaksanakan siaga operasi penerbangan dukungan logistik bahan makanan (Bama) untuk membantu penanggulangan bencana banjir di wilayah Sumatera Barat.

Kegiatan dukungan kemanusiaan tersebut dilakukan menggunakan Helikopter Dauphin AS365N3 nomor registrasi P-3103. Helikopter tersebut menempuh rute penerbangan dari Lanud Sutan Sjahrir Tabing menuju Palambayan (Lapangan Ipensi) Koto Gadang, Kabupaten Agam, kemudian kembali ke BIM dan Lanud Sutan Sjahrir Tabing.

Penerbangan dipimpin oleh AKBP Erik Kurniawan bersama kru, dengan membawa logistik Bama seberat sekitar 400 kilogram. Bantuan tersebut disalurkan untuk mendukung kebutuhan di Posko Bencana Palambayan, Kabupaten Agam. Adapun logistik yang dikirimkan meliputi beras, mi instan, biskuit, dan minyak goreng.

Selain pendistribusian logistik, misi penerbangan ini juga dimanfaatkan untuk melakukan pantauan udara terhadap sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor di beberapa titik di Sumatera Barat. 

Pantauan tersebut menjadi bagian dari upaya pemetaan awal kondisi lapangan guna mendukung langkah penanganan bencana secara terpadu.

 

