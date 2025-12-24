Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemerintah Akan Hilangkan TPST Bantargebang, Pramono: Rencananya Akan Dibangun PLTSa

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |11:50 WIB
Pemerintah Akan Hilangkan TPST Bantargebang, Pramono: Rencananya Akan Dibangun PLTSa
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTATPST Bantargebang, Kota Bekasi, yang selama ini menjadi tempat pembuangan sampah dari Jakarta, ditargetkan pemerintah akan hilang dalam dua tahun ke depan. Menanggapi rencana tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di kawasan itu.

“Rencananya di Bantargebang akan dibangun dua PLTSa, dan kami sedang dalam proses untuk itu,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Namun, terkait proyek pembangunan PLTSa, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyampaikan lebih lanjut bila sudah ada kesepakatan dengan pemerintah pusat.

“Nanti detailnya saya jawab kemudian, kalau sudah ada persetujuan dengan pemerintah pusat,” ujarnya.

Sebagai informasi, saat ini TPST Bantargebang menerima ribuan ton sampah dari Jakarta setiap harinya.

Pramono menyampaikan bahwa hal yang berkaitan dengan TPST Bantargebang tidak hanya diselesaikan bersama pemerintah pusat, tetapi juga menggandeng Danantara.

“Yang berkaitan dengan Bantargebang segera akan diselesaikan oleh pemerintah Jakarta bersama pemerintah pusat dan Danantara, terutama untuk menjadi tempat pembangkit listrik tenaga sampah,” ucapnya.

(Rahman Asmardika)

      
