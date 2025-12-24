Cek Jalur Puncak saat Nataru, Irwasum Polri Minta Petugas Siaga Respons Keadaan Darurat!

​JAKARTA – Pada momentum arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru), Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada mengecek pos terpadu Gadog atau jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat.

1. Personel Siaga

Dalam arahannya di pos terpadu Gadog, Wahyu menekankan keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Ia meminta seluruh personel tidak hanya fokus pada kelancaran arus, tetapi juga kesiapsiagaan membantu masyarakat yang mengalami kendala di jalur.

​"Kehadiran personel di lapangan bukan sekadar mengatur lalu lintas, tapi memastikan masyarakat merasa aman. Saya minta strategi one way dilakukan secara terukur dan komunikatif agar masyarakat tidak bingung. Pastikan jalur penyelamat dan pos kesehatan selalu siap merespons keadaan darurat dengan cepat," kata Wahyu usai mengecek, Rabu (24/12/2025).

Irwasum yang didampingi langsung oleh Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto memantau pusat kendali di pos Gadog. Fokus utamanya adalah kesiapan personel dalam mengeksekusi sistem satu arah (one way) dan contraflow.

​Ia menambahkan, pengawasan (wasrik) ini untuk memastikan seluruh SOP pengamanan berjalan tanpa celah dan personel menjalankan tugas sesuai aturan berlaku.

Sementara itu, Wikha menekankan personelnya siap siaga terkait pengamanan dan pelayanan terkait arus mudik Nataru.

​"Pengecekan ini memastikan Polres Bogor tidak hanya siap secara personel, tetapi juga taktis dalam menghadapi lonjakan kendaraan yang masuk ke wilayah hukum Bogor," ujar Wikha.