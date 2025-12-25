Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Lonjakan Penumpang KA di Nataru, DPR Dorong Pengembangan Stasiun Bekasi Terpadu

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |17:35 WIB
Lonjakan Penumpang KA di Nataru, DPR Dorong Pengembangan Stasiun Bekasi Terpadu
Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mengapresiasi kinerja sektor perkeretaapian nasional selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Penjualan tiket Kereta Api Jarak Jauh tercatat mencapai 2,6 juta tiket, dengan sekitar 7.000 penumpang tercatat berangkat dari Stasiun Bekasi.

Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi kereta api. Namun, lonjakan jumlah penumpang juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan serta penguatan infrastruktur pendukung di stasiun-stasiun strategis.

Apresiasi itu disampaikan Sudjatmiko saat bertemu Kepala Stasiun Bekasi, Wiseno, bertepatan dengan perjalanannya menggunakan kereta api dari Stasiun Bekasi menuju Malang. Ia mencatat sejumlah kota masih menjadi tujuan favorit masyarakat selama libur Nataru, di antaranya Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan Jakarta.

"Peningkatan jumlah pengguna kereta api perlu direspons dengan penguatan sarana dan prasarana perkeretaapian, khususnya di stasiun dengan volume penumpang tinggi, guna menjaga aspek keselamatan, kenyamanan, dan keterjangkauan layanan," ujar Sudjatmiko, Kamis (25/12/2025).

Sudjatmiko juga menekankan pentingnya pengembangan dan perluasan Stasiun Bekasi, termasuk penyediaan fasilitas parkir bertingkat, untuk menunjang mobilitas masyarakat seiring pesatnya pertumbuhan kawasan perkotaan di Kota Bekasi.

 

Halaman:
1 2
      
