Libur Natal, 14.980 Penumpang Berangkat dari Stasiun Senen

JAKARTA - Stasiun Pasar Senen masih tampak sibuk pada Hari Raya Natal 2025, Kamis (25/12/2025). Penumpang naik maupun turun terus berlalu lalang tanpa henti.

1. Stasiun Senen Padat

Berdasarkan pantauan di lokasi, arus penumpang masih memadati Stasiun Pasar Senen pada momen libur Natal 2025. Tidak hanya penumpang yang hendak berangkat ke berbagai kota tujuan, jumlah penumpang yang tiba atau turun di stasiun tersebut juga terbilang ramai.

Kursi-kursi ruang tunggu yang biasanya lengang terlihat hampir seluruhnya terisi. Penumpang tampak menunggu keberangkatan kereta maupun dijemput keluarga di Jakarta.

Mereka terlihat membawa sejumlah tas dan koper. Umumnya, penumpang terlihat berkelompok bersama keluarganya menunggu di kursi tunggu.

Di lain sisi, para porter juga tampak sibuk. Mereka menjajakan jasanya untuk membantu para penumpang membawa koper dan barang bawaan yang cukup banyak.

Di area sekitar stasiun, terdapat pula Pos Pengamanan yang dibuat kepolisian. Polisi berjaga di sekitar area pos pengamanan dan area stasiun mengantisipasi terjadinya hal tak diinginkan.