Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Natal, 14.980 Penumpang Berangkat dari Stasiun Senen

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |10:36 WIB
Libur Natal, 14.980 Penumpang Berangkat dari Stasiun Senen
Libur Natal, 14.980 Penumpang Berangkat dari Stasiun Senen (Andka Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA - Stasiun Pasar Senen masih tampak sibuk pada Hari Raya Natal 2025, Kamis (25/12/2025). Penumpang naik maupun turun terus berlalu lalang tanpa henti.

1. Stasiun Senen Padat

Berdasarkan pantauan di lokasi, arus penumpang masih memadati Stasiun Pasar Senen pada momen libur Natal 2025. Tidak hanya penumpang yang hendak berangkat ke berbagai kota tujuan, jumlah penumpang yang tiba atau turun di stasiun tersebut juga terbilang ramai.

Kursi-kursi ruang tunggu yang biasanya lengang terlihat hampir seluruhnya terisi. Penumpang tampak menunggu keberangkatan kereta maupun dijemput keluarga di Jakarta.

Mereka terlihat membawa sejumlah tas dan koper. Umumnya, penumpang terlihat berkelompok bersama keluarganya menunggu di kursi tunggu.

Di lain sisi, para porter juga tampak sibuk. Mereka menjajakan jasanya untuk membantu para penumpang membawa koper dan barang bawaan yang cukup banyak. 

Di area sekitar stasiun, terdapat pula Pos Pengamanan yang dibuat kepolisian. Polisi berjaga di sekitar area pos pengamanan dan area stasiun mengantisipasi terjadinya hal tak diinginkan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191715/gerbang_tol-polM_large.jpg
Libur Nataru, 994 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191683/terminal_kampung_rambutan-TlIU_large.jpg
Mudik Nataru, 4 Ribu Orang Berangkat via Terminal Kampung Rambutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191366/kapolri_tinjau_jasa_marga_toll_road_command_center_di_bekasi-rSsG_large.jpg
Mudik Nataru, Polri Siapkan Jalur Alternatif jika Terjadi Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191187/kapolri_jenderal_listyo_sigit-Hp1h_large.jpg
Kapolri Tegaskan Pemerintah Berikan Pelayanan Terbaik saat Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190840/pramono_anung-ZWqP_large.jpg
Pramono: WFH Akhir Tahun Tak Berlaku untuk ASN Sektor Layanan Publik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190792/nataru-bOuV_large.jpg
Catat! Ini Jadwal Contraflow Tol Japek dan Jagorawi saat Nataru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement