HOME NEWS INTERNATIONAL

Jelang Pertemuan Zelenskiy–Trump, Rusia Hantam Ukraina dengan 500 Drone dan Puluhan Rudal

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |22:01 WIB
Jelang Pertemuan Zelenskiy–Trump, Rusia Hantam Ukraina dengan 500 Drone dan Puluhan Rudal
Rusia Hantam Ukraina dengan Drone dan Rudal (foto: Reuters)
A
A
A

KYIV - Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran ke Ukraina dengan ratusan drone dan puluhan rudal pada Sabtu (27/12/2025), hanya sehari sebelum pertemuan penting antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Presiden Zelenskiy mengatakan, serangan tersebut menghantam Kyiv dan sejumlah wilayah lain di Ukraina, melibatkan sekitar 500 drone dan 40 rudal. Akibat serangan itu, aliran listrik dan sistem pemanas di beberapa bagian ibu kota lumpuh.

Zelenskiy menilai serangan tersebut sebagai respons Moskow terhadap upaya perdamaian yang tengah dimediasi Washington untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir empat tahun.

"Jika Rusia mengubah periode Natal dan Tahun Baru menjadi waktu rumah-rumah hancur, apartemen terbakar, dan pembangkit listrik rusak, maka tindakan menjijikkan ini hanya bisa dijawab dengan langkah-langkah yang benar-benar kuat," tulis Zelenskiy melalui akun X.

Ia pun mendesak Amerika Serikat dan negara-negara Eropa untuk meningkatkan tekanan terhadap Rusia.

Sebelum serangan udara terjadi, Zelenskiy mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan Trump yang dijadwalkan berlangsung Minggu (28/12) di Florida akan membahas pembagian wilayah yang kemungkinan akan dikuasai masing-masing pihak setelah konflik berakhir. Perang Rusia-Ukraina sendiri dimulai sejak invasi Moskow pada 2022 dan menjadi konflik paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia Kedua.

 

Halaman:
1 2 3
      
