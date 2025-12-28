Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Aksi TNI-Polri Berjibaku Bangun Jembatan Darurat Buka Akses Daerah Terisolasi di Agam

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |20:41 WIB
Aksi TNI-Polri Berjibaku Bangun Jembatan Darurat Buka Akses Daerah Terisolasi di Agam
Aksi TNI-Polri bangun jembatan di Agam (Foto: Dok TNI)
A
A
A

JAKARTA – Personel TNI dan Polri bahu-membahu membangun jembatan darurat di Nagari Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pembangunan jembatan ini untuk menyambung akses warga, khususnya di Nagari Malalak Selatan yang terisolasi karena jembatan sebelumnya hancur akibat banjir bandang.

“Sabtu, 27 Desember 2025 telah dilaksanakan proses kegiatan pembangunan jembatan darurat di Nagari Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam oleh anggota Yonif TP 897/SGL, Babinsa Kodim 0304/Agam, Polri, beserta masyarakat,” demikian keterangan resmi dari Pusat Penerangan TNI, dikutip Minggu (28/12/2025).

Saat ini, pengerjaan jembatan memasuki tahap pembuatan penahan dasar jembatan. Personel TNI dan Polri dengan kompak menyusun batu-batu kali atau batu bronjong di tepi sungai. Anyaman kawat baja juga dipasang.

Sementara itu, jembatan kayu darurat sudah terpasang di atasnya dan dalam proses finalisasi. Batu bronjong berfungsi memperkuat lereng sungai dan mencegah longsor serta menjaga kestabilan infrastruktur di tepi sungai.

Selanjutnya, pembangunan jembatan di empat titik lainnya juga akan dilanjutkan oleh personel Brimob Nusantara (Satbrimob Polda Sumbar). Keempat titik jembatan itu berlokasi di Nagari Saniangbaka, Singkarak, Kabupaten Solok; dan di Korong Parak Pisang, Nagari Sungai Buluah Barat, Padang Pariaman.

Lalu di Jorong Subarang Aia, Nagari Salareh Aia Timur, Kabupaten Agam; serta di Jorong Sinik Air, Malalak Selatan.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192310/bnpb-Ty6J_large.jpg
9 Pesawat Dikerahkan Modifikasi Cuaca di Aceh, Sumut dan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192305/polri-smra_large.jpg
Wakapolri Sebut Pemulihan Infrastruktur Kunci Pergerakan Ekonomi di Daerah Terdampak Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192301/bbm-mW5Y_large.jpg
Tembus Medan Sulit, BBM Berhasil Dipasok ke 4 SPBU Bener Meriah Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192286/bencana-4ZWr_large.jpg
Update Korban Bencana Sumatera: 1.140 Orang Meninggal, 163 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192282/seskab_teddy-nzSL_large.jpg
Rapat Maraton, Pemerintah Kebut Bangun 15 Ribu Rumah untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191987/bencana-nIJF_large.jpg
Ratusan Tenda Darurat Bakal Disulap Jadi Kelas Sementara di Lokasi Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement