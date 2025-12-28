Aksi TNI-Polri Berjibaku Bangun Jembatan Darurat Buka Akses Daerah Terisolasi di Agam

JAKARTA – Personel TNI dan Polri bahu-membahu membangun jembatan darurat di Nagari Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pembangunan jembatan ini untuk menyambung akses warga, khususnya di Nagari Malalak Selatan yang terisolasi karena jembatan sebelumnya hancur akibat banjir bandang.

“Sabtu, 27 Desember 2025 telah dilaksanakan proses kegiatan pembangunan jembatan darurat di Nagari Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam oleh anggota Yonif TP 897/SGL, Babinsa Kodim 0304/Agam, Polri, beserta masyarakat,” demikian keterangan resmi dari Pusat Penerangan TNI, dikutip Minggu (28/12/2025).

Saat ini, pengerjaan jembatan memasuki tahap pembuatan penahan dasar jembatan. Personel TNI dan Polri dengan kompak menyusun batu-batu kali atau batu bronjong di tepi sungai. Anyaman kawat baja juga dipasang.

Sementara itu, jembatan kayu darurat sudah terpasang di atasnya dan dalam proses finalisasi. Batu bronjong berfungsi memperkuat lereng sungai dan mencegah longsor serta menjaga kestabilan infrastruktur di tepi sungai.

Selanjutnya, pembangunan jembatan di empat titik lainnya juga akan dilanjutkan oleh personel Brimob Nusantara (Satbrimob Polda Sumbar). Keempat titik jembatan itu berlokasi di Nagari Saniangbaka, Singkarak, Kabupaten Solok; dan di Korong Parak Pisang, Nagari Sungai Buluah Barat, Padang Pariaman.

Lalu di Jorong Subarang Aia, Nagari Salareh Aia Timur, Kabupaten Agam; serta di Jorong Sinik Air, Malalak Selatan.

(Arief Setyadi )