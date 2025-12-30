Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Arus Balik Libur Nataru, Korlantas Polri Perkuat Rekayasa Lalu Lintas

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |01:09 WIB
Arus Balik Libur Nataru, Korlantas Polri Perkuat Rekayasa Lalu Lintas
Arus Balik Libur Nataru, Korlantas Polri Perkuat Rekayasa Lalu Lintas (Ilustrasi/Dok Jasa Marga)
JAKARTA - Arus balik libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) mulai menunjukkan peningkatan sejak akhir pekan. Hal tersebut disampaikan Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol Faizal usai memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Polres wilayah di Command Center KM 29.

1. Arus Balik

Brigjen Faizal menjelaskan, peningkatan volume kendaraan menuju Jakarta telah terpantau sejak Sabtu, baik dari arah Jawa maupun Bandung. Kondisi ini menandakan pergerakan arus balik terjadi secara bertahap sesuai dengan prediksi.

"Sesuai dengan perkiraan, arus balik mulai terlihat sejak hari Sabtu. Tadi malam kami telah melaksanakan sejumlah rekayasa lalu lintas di ruas Tol Jakarta–Cikampek, mulai dari KM 70, KM 65 hingga KM 47," ujarnya melalui keterangannya, Senin (29/12/2025).

Menurutnya, arus lalu lintas diperkirakan kembali landai pada Senin. Namun, potensi lonjakan kendaraan diprediksi akan kembali terjadi menjelang akhir pekan, khususnya pada Jumat, Sabtu, dan Minggu.

Karena itu, kata dia, mengantisipasi kondisi tersebut, Korlantas Polri menyatukan persepsi dengan seluruh Kepala Satuan Lalu Lintas dari tujuh Polda prioritas. Rapat koordinasi juga diikuti secara daring oleh Kasatlantas dari wilayah lainnya melalui command center, dengan fokus pada langkah antisipasi dan pengendalian lalu lintas, termasuk penerapan pembatasan kendaraan sumbu tiga.

"Seluruh kebijakan dilaksanakan secara humanis dan persuasif sesuai dengan atensi Kakorlantas Polri," tuturnya.

 

