BMKG Ingatkan Gelombang Tinggi 4 Meter di Perairan Indonesia pada Akhir dan Awal Tahun

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi, yang berpotensi mencapai hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia pada periode 30 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026.

BMKG menjelaskan, peningkatan tinggi gelombang dipicu oleh keberadaan Siklon Tropis TC Hayley yang terpantau di Samudra Hindia selatan Pulau Sumba serta Bibit Siklon 90S di wilayah daratan Australia bagian utara. Kondisi tersebut memicu peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di perairan Indonesia.

Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari arah utara hingga timur dengan kecepatan berkisar 6–25 knot. Sementara itu, di wilayah Indonesia bagian selatan, angin bergerak dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 8–25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia selatan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Laut Arafuru bagian timur.

"Gelombang sangat tinggi dengan kisaran 2,5 hingga 4,0 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia selatan Banten, Samudra Hindia barat Lampung, Samudra Hindia selatan Jawa Tengah, dan Samudra Hindia selatan Jawa Barat," demikian keterangan BMKG, Selasa (30/12/2025).