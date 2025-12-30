Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mendikdasmen Beberkan 3 Skenario Kurikulum Anak Sekolah Korban Bencana Sumatera 

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |20:52 WIB
Mendikdasmen Beberkan 3 Skenario Kurikulum Anak Sekolah Korban Bencana Sumatera 
Mendikdasmen Abdul Muti (Foto: Ari Sandita/Okezone)
JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti membeberkan terdapat tiga skenario dalam proses pembelajaran anak sekolah di wilayah terdampak bencana, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Pembelajaran dalam masa sekarang ini ada tiga skenario yang sudah kami rancang untuk nanti diterapkan pada semester genap tahun 2026,” ujarnya, Selasa (30/12/2025).

Pertama, kata dia, masa tanggap darurat 0–3 bulan berupa penyesuaian kurikulum. Kurikulum minimum esensial disederhanakan menjadi kompetensi esensial, seperti literasi dasar, numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, dukungan psikososial, serta informasi mitigasi bencana. Selain itu, dilakukan pengembangan bahan belajar darurat dan metode pembelajaran yang bersifat adaptif atau fleksibel.

“Dukungan psikososial terintegrasi dalam pembelajaran, kemudian asesmen yang sangat sederhana. Tidak ada asesmen formatif atau sumatif yang kompleks, fokus pada kehadiran, keamanan, dan kenyamanan murid,” tuturnya.

Menurutnya, skenario kedua berlaku untuk masa 3–12 bulan, karena beberapa sekolah harus dibangun kembali dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pada tahap ini diterapkan kurikulum adaptif berbasis krisis dengan integrasi mitigasi bencana ke mata pelajaran yang relevan. 

