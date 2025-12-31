JAKARTA – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyediakan 36 titik lokasi kantong parkir saat car free night (CFN) dalam menyambut pergantian tahun di Jakarta hari ini, Rabu (31/12/2025).
“Terdapat 36 titik lokasi parkir untuk kegiatan Perayaan Malam Tahun Baru 2026,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, Rabu.
Adapun 36 titik lokasi tersebut tersebar di kawasan Sudirman–Thamrin hingga Panglima Polim, Jakarta Selatan, dengan Satuan Ruang Parkir (SRP) sebanyak 21.132 SRP sepeda motor, 22.306 SRP mobil, dan 182 SRP bus.
Syafrin tetap mengimbau masyarakat yang ingin hadir langsung ke lokasi CFN agar menggunakan transportasi umum.
Berikut 36 titik lokasi kantong parkir:
1. Pelataran Parkir IRTI Monas
2. Stasiun Gambir
3. Lemhannas
4. Perpustakaan Nasional
5. Gedung Telkom STO Gambir
6. Kementerian BUMN
7. Menara Dana Reksa
8. Gedung Indosat
9. Kementerian Pariwisata
10. Hotel Borobudur
11. Lapangan Banteng Sisi Selatan
12. Lapangan Banteng Sisi Timur
13. Kantor Pos
14. Gereja Katedral
15. Jalan Veteran I
16. Wisma Mandiri
17. TPE Sabang
18. Djakarta Theater
19. Gedung Sarinah
20. Plaza Indonesia
21. Grand Indonesia
22. Wisma Nusantara
23. Mandarin Oriental Hotel
24. The City Tower
25. Taman Menteng
26. Gedung BNI 46
27. Wisma 46 Outdoor
28. Gedung Wisma 46
29. Intiland Tower
30. GBK
31. FX Sudirman
32. Plaza Senayan
33. STC Senayan
34. Gedung Plaza Blok M
35. Masjid Agung Al-Azhar
36. Kementerian ATR/BPN
(Arief Setyadi )