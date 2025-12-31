Malam Tahun Baru di CFN Jakarta, Berikut Lokasi 36 Titik Kantong Parkir

JAKARTA – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyediakan 36 titik lokasi kantong parkir saat car free night (CFN) dalam menyambut pergantian tahun di Jakarta hari ini, Rabu (31/12/2025).

“Terdapat 36 titik lokasi parkir untuk kegiatan Perayaan Malam Tahun Baru 2026,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, Rabu.

Adapun 36 titik lokasi tersebut tersebar di kawasan Sudirman–Thamrin hingga Panglima Polim, Jakarta Selatan, dengan Satuan Ruang Parkir (SRP) sebanyak 21.132 SRP sepeda motor, 22.306 SRP mobil, dan 182 SRP bus.

Syafrin tetap mengimbau masyarakat yang ingin hadir langsung ke lokasi CFN agar menggunakan transportasi umum.

Berikut 36 titik lokasi kantong parkir:

1. Pelataran Parkir IRTI Monas

2. Stasiun Gambir

3. Lemhannas

4. Perpustakaan Nasional

5. Gedung Telkom STO Gambir

6. Kementerian BUMN

7. Menara Dana Reksa

8. Gedung Indosat

9. Kementerian Pariwisata

10. Hotel Borobudur

11. Lapangan Banteng Sisi Selatan

12. Lapangan Banteng Sisi Timur

13. Kantor Pos

14. Gereja Katedral

15. Jalan Veteran I

16. Wisma Mandiri

17. TPE Sabang

18. Djakarta Theater

19. Gedung Sarinah

20. Plaza Indonesia

21. Grand Indonesia

22. Wisma Nusantara

23. Mandarin Oriental Hotel

24. The City Tower

25. Taman Menteng

26. Gedung BNI 46

27. Wisma 46 Outdoor

28. Gedung Wisma 46

29. Intiland Tower

30. GBK

31. FX Sudirman

32. Plaza Senayan

33. STC Senayan

34. Gedung Plaza Blok M

35. Masjid Agung Al-Azhar

36. Kementerian ATR/BPN

