Jelang Malam Tahun Baru, Polisi Sisir Wilayah Rawan di Pelabuhan Tanjung Priok

JAKARTA – Polisi melakukan operasi penyisiran wilayah rawan di Pelabuhan Tanjung Priok menjelang malam pergantian Tahun Baru 2026. Hal ini juga terkait dengan pengamanan Operasi Lilin Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing mengungkapkan, peninjauan langsung tersebut bertujuan memastikan kesiapan personel, kelengkapan sarana dan prasarana, serta koordinasi lintas instansi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Operasi Lilin Jaya.

"Khususnya di wilayah rawan kepadatan penumpang kapal laut, kemacetan arus lalu lintas, gangguan kamtibmas, dan aktivitas kepelabuhanan yang semakin meningkat," kata Martuasah usai meninjau Pos Terpadu Terminal Penumpang, Pos Pengamanan Pintu 9, dan NPCT 1, Rabu (31/12/2025).

Martuasah menyebutkan pihaknya melakukan pengecekan langsung terhadap berbagai perlengkapan di Pos Terpadu Terminal Penumpang, mulai dari administrasi, sarana pendukung operasional, kendaraan patroli, alat komunikasi, hingga perlengkapan antisipasi bencana alam serta fasilitas kesehatan dan ruang istirahat personel.

"Seluruh fasilitas dinyatakan tersedia dan siap digunakan dalam mendukung tugas pengamanan," ujarnya.

Ia pun menekankan pentingnya sinergitas dan soliditas antarinstansi dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama momentum libur Nataru.

Martuasah mengingatkan agar seluruh personel tetap melaksanakan tugas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kamtibmas maupun kemacetan lalu lintas, serta mengedepankan pelayanan yang humanis kepada masyarakat.

(Arief Setyadi )