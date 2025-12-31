Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tinjau Aceh Tamiang, Kapolri Targetkan Sekolah Bisa Segera Beroperasi 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |11:26 WIB
Tinjau Aceh Tamiang, Kapolri Targetkan Sekolah Bisa Segera Beroperasi 
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Aceh Tamiang (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan peninjauan kegiatan pembersihan SMP Swasta Islam, TK Bhayangakari, Aspol Polsek Kota Kuala Simpang, dan melihat rencana lokasi pembangunan hunian tetap dan sementara oleh Polri di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. 

Sigit menegaskan, bahwa Polri bersama masyarakat dan pihak sekolah mengejar target untuk fasilitas pendidikan tersebut bisa segera beroperasi pada tanggal 5 Januari 2026, setelah diterpa bencana alam beberapa waktu lalu. 

"Harapan kita khusus untuk sekolah-sekolah, tanggal 5 Januari akan masuk. Harapan kita khusus untuk sekolah, bisa kita pembersihan dengan cepat. Sehingga nanti tanggal 5 sudah bisa beroperasional," kata Sigit, Rabu (31/12/2025). 

Menurut Sigit, di Aceh Tamiang sendiri ada 38 sekolah yang dilakukan pembersihan. Sigit berharap dengan adanya gotong royong polisi dan warga ini, anak-anak bisa segera kembali ke kursi sekolah. 

"Kita kejar disisa waktu yang ada," ujar Sigit. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192769//satgas_pemulihan_pascabencana_sumatera-8BrH_large.jpg
Pengamat Sebut Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera Jadi Kunci Redam Frustrasi Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192756//mensos-bUvg_large.jpg
Korban Bencana Sumatera Dapat Bantuan Perabotan Rumah Rp3 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192755//prabowo-4jUI_large.jpg
Kapolri Minta Anak Buah Tak Baper Sikapi Istilah 'No Viral No Justice'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/470/3192747//hunian_sementara-x6lA_large.JPG
7 Blok Lokasi Hunian Sementara di Aceh Tamiang Segera Berdiri 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192730//bnpb-hG0E_large.jpg
BNPB Pastikan Akses Jalan di Aceh-Sumatera Sudah Bisa Dilewati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192724//polri-wpdt_large.jpg
Titah Kapolri ke Jajaran di 2026: Humanis dan Berikan Pelayanan Terbaik!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement