Sekutu Venezuela hingga Pemimpin Dunia Kecam Serangan AS dan Penangkapan Presiden Maduro

JAKARTA - Sejumlah negara seperti Rusia, China, Brasil, Kolombia, Meksiko, Malaysia dan Kuba secara tegas menolak aksi militer Amerika Serikat (AS) di Venezuela. Mereka menyatakan keprihatinan mendalam dan kecaman terhadap penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro beserta istrinya oleh pasukan elite Delta Force.

Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus mengutuk agresi bersenjata yang dilakukan AS terhadap Venezuela. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul serangan yang dilakukan Washington.

"Sebelumnya hari ini, AS melakukan tindakan agresi bersenjata terhadap Venezuela. Hal ini memicu keprihatinan mendalam dan kutukan," demikian pernyataan resmi Kemlu Rusia, seperti dikutip dari kantor berita TASS,’’ dikutip, Minggu (4/1/2026).

Sementara, Pemerintah China mengaku terkejut dan mengutuk keras atas serangan AS terhadap Venezuela dan penangkapan Maduro dan istrinya.

"China sangat terkejut dan mengutuk keras tindakan Amerika Serikat yang secara terang-terangan menggunakan kekuatan militer terhadap suatu negara berdaulat dan bahkan menangkap presiden negara tersebut," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China seperti termuat dalam laman Kementerian Luar Negeri China.

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyebut AS saat ini telah melewati batas yang tidak dapat diterima.

“Tindakan ini membangkitkan ingatan akan episode terburuk intervensi politik di Amerika Latin dan Karibia, serta mengancam status kawasan ini sebagai zona perdamaian,” tulis Presiden Lula melalui akun X miliknya.