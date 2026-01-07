Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tanggapi Tuduhan Ingin Jadi Diktator: Perjuangan Saya Demi Rakyat

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |13:35 WIB
Prabowo Tanggapi Tuduhan Ingin Jadi Diktator: Perjuangan Saya Demi Rakyat
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menanggapi tudingan bahwa dirinya ingin menjadi diktator atau berambisi berkuasa. Prabowo menegaskan, bahwa perjuangannya didorong oleh keprihatinan atas ketidakadilan dan pengelolaan kekayaan negara yang belum maksimal.

“Saudara-saudara, di mana-mana bawa bangsa Indonesia harus sungguh-sungguh menjadi bangsa yang waspada, bangsa yang selalu mau mengoreksi diri, bangsa yang berani menghadapi segala keadaan,” kata Prabowo saat panen raya sekaligus deklarasi swasembada pangan di Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2025).

Prabowo menjelaskan bahwa setelah resmi menjabat Presiden, ia semakin memahami besarnya kekayaan Indonesia sekaligus menyadari kebocoran dalam pengelolaannya.

“Kita mengerti dan paham bahwa bangsa kita negara yang kaya. Tapi saya harus katakan, saya prihatin, saya sedih, banyak kekayaan kita yang bocor. Dari dulu saya mengerti hal ini, tapi saya tidak mengerti seberapa banyak kebocoran itu,” ujarnya.

Menurutnya, perjuangan demi kesejahteraan rakyat sudah dimulai jauh sebelum ia menjadi Presiden, termasuk saat memimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan partai politik.

“Dari tahun ke tahun sebelum saya menjadi Presiden saya berjuang, sebagai ketua umum HKTI, sebagai ketua umum sebuah partai, karena melihat kejanggalan: negara kaya, tapi rakyatnya masih banyak yang miskin,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194027//presiden_prabowo_subianto_menganugerahkan_bintang_jasa_dan_satyalencana_kepada_sejumlah_tokoh_pertanian-OyFQ_large.jpg
Presiden Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa dan Satyalancana pada Mentan Amran hingga Tokoh Tani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194015//presiden_prabowo_subianto_menghadiri_panen_raya_di_karawang_jawa_barat-zQ9j_large.jpg
Hadiri Panen Raya, Presiden Prabowo Coba Buah dan Susu Sebelum Deklarasi Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/320/3193980//prabowo_subianto-Cp6N_large.jpg
Prabowo Bakal Hadiri Panen Raya dan Swasembada Beras di Karawang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/320/3193968//listrik_desa-6GMI_large.jpeg
Prabowo Minta Bahlil Percepat Listrik untuk 5.700 Desa Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3193960//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-mFTU_large.jpg
Kapolri Lapor ke Prabowo: Kamtibmas 2025 Stabil hingga Penanganan Terorisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3193957//presiden_prabowo-iNjb_large.jpg
Kepala BGN Lapor Ada 15 Kasus MBG di Desember, Begini Respons Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement