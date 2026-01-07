Prabowo Tanggapi Tuduhan Ingin Jadi Diktator: Perjuangan Saya Demi Rakyat

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menanggapi tudingan bahwa dirinya ingin menjadi diktator atau berambisi berkuasa. Prabowo menegaskan, bahwa perjuangannya didorong oleh keprihatinan atas ketidakadilan dan pengelolaan kekayaan negara yang belum maksimal.

“Saudara-saudara, di mana-mana bawa bangsa Indonesia harus sungguh-sungguh menjadi bangsa yang waspada, bangsa yang selalu mau mengoreksi diri, bangsa yang berani menghadapi segala keadaan,” kata Prabowo saat panen raya sekaligus deklarasi swasembada pangan di Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2025).

Prabowo menjelaskan bahwa setelah resmi menjabat Presiden, ia semakin memahami besarnya kekayaan Indonesia sekaligus menyadari kebocoran dalam pengelolaannya.

“Kita mengerti dan paham bahwa bangsa kita negara yang kaya. Tapi saya harus katakan, saya prihatin, saya sedih, banyak kekayaan kita yang bocor. Dari dulu saya mengerti hal ini, tapi saya tidak mengerti seberapa banyak kebocoran itu,” ujarnya.

Menurutnya, perjuangan demi kesejahteraan rakyat sudah dimulai jauh sebelum ia menjadi Presiden, termasuk saat memimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan partai politik.

“Dari tahun ke tahun sebelum saya menjadi Presiden saya berjuang, sebagai ketua umum HKTI, sebagai ketua umum sebuah partai, karena melihat kejanggalan: negara kaya, tapi rakyatnya masih banyak yang miskin,” ucapnya.