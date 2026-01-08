Densus 88 Ungkap Ciri Anak Terpapar Radikalisme, Ini Tandanya!

JAKARTA – Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengungkap ciri-ciri anak yang terpapar paham radikalisme. Di antaranya mulai dari ketertarikan pada kekerasan hingga perilaku menutup diri.

Juru Bicara Densus 88, Kombes Mayndra Eka Wardhana, menyebut bahwa ciri pertama anak yang terpapar ekstremisme terlihat dari ketertarikan pada simbol atau nama pelaku kekerasan.

"Yang pertama, salah satunya ditemukan gambar simbol atau nama pelaku kekerasan," kata Mayndra, Kamis (8/1/2026).

Anak yang terpapar, kata Mayndra, juga cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya. Mereka lebih nyaman berada di komunitas daring yang menampilkan konten kekerasan, seperti grup true crime community.

Selain itu, anak yang terpapar paham ekstrem kerap meniru perilaku tokoh kekerasan yang dianggap sebagai idola. Berdasarkan kasus yang pernah terjadi di SMAN 72, hal ini terlihat dari kepemilikan replika senjata, gaya berpakaian, hingga unggahan di media sosial.

"Mereka suka menirukan tokoh atau idola. Ini sudah terbukti dari insiden yang pernah terjadi di SMAN 72, termasuk pada anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang melakukan tindakan tersebut, mulai dari replika senjata, postingan media sosial, hingga gaya berpakaian," ujar Mayndra.