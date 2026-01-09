Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gus Yaqut Berstatus Tersangka Korupsi Kuota Haji sejak 8 Januari

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |16:58 WIB
Gus Yaqut Berstatus Tersangka Korupsi Kuota Haji sejak 8 Januari
Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut tersangka korupsi kuota haji (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) alias Gus Yaqut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Selain itu, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, selaku eks staf khusus Gus Yaqut, juga ditetapkan tersangka.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan penetapan tersangka tersebut dilakukan pada Kamis, 8 Januari 2026. “Penetapan tersangka dilakukan hari kemarin, Kamis, 8 Januari 2026,” kata Budi, Jumat (9/1/2026).

Budi menyebutkan, surat penetapan tersangka tersebut telah dikirim kepada pihak-pihak yang dimaksud. Terkait kapan pemeriksaan dan penahanan Gus Yaqut, Budi belum bisa memastikan.

“Nanti kami akan update,” ujarnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan permasalahan tersebut terkait pembagian 20 ribu kuota tambahan yang diterima Indonesia pada pelaksanaan haji 2024. Padahal, berdasarkan aturan yang berlaku, kuota tambahan dibagi persentase 92 persen haji reguler dan 8 persen haji khusus.

“Kenapa 92 persen? Karena yang banyak, ini saudara-saudara kita yang ada di seluruh Indonesia yang mendaftar haji itu menggunakan kuota reguler, sedangkan kuota khusus ini memang biaya pembayarannya lebih besar dibandingkan dengan kuota reguler, jadi penyediaannya hanya 8 persen,” kata Asep di KPK, Rabu 6 Agustus 2025. 

Asep melanjutkan, dalam praktiknya pembagian kuota tambahan itu tidak 92 banding 8 persen, melainkan dibagi rata. “Itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya. Itu tidak sesuai aturan, tetapi dibagi dua, 10.000 untuk reguler dan 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194146/kpk-BVMG_large.jpg
Heboh Isu Pimpinan KPK Terbelah soal Tersangka Kuota Haji, Setyo Budiyanto Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/337/3193504/kpk-PV48_large.jpg
Tersangka Korupsi Kuota Haji Belum Diumumkan, KPK: BPK Masih Hitung Kerugian Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190336/kpk-kC4W_large.jpg
Gus Yaqut Diperiksa KPK soal Kerugian Negara di Kasus Kuota Haji, Ini Kata Kuasa Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190335/korupsi_kuota_haji-oQ3S_large.jpg
Kasus Kuota Haji, Eks Bendahara Amphuri Dicecar KPK soal Audit BPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190334/gus_yaqut-Uu8p_large.jpg
Periksa Gus Yaqut, KPK Dalami Kerugian Negara di Kasus Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190312/gus_yaqut-VqAY_large.jpg
Gus Yaqut Selesai Diperiksa KPK Terkait Kuota Haji, Irit Bicara Langsung Nyelonong Pulang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement