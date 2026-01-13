Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Inggris Pertimbangkan Kirim Pasukan ke Greenland di Tengah Kabar Rencana Invasi AS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |11:59 WIB
Inggris Pertimbangkan Kirim Pasukan ke Greenland di Tengah Kabar Rencana Invasi AS
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. (Foto: X)
A
A
A

LONDON - Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mempertimbangkan mengerahkan pasukan Inggris ke Greenland, daerah otonom Denmark yang ingin dianeksasi oleh Amerika Serikat (AS). Laporan ini muncul di tengah retorika yang semakin konfrontatif dari Presiden AS Donald Trump tentang aneksasi wilayah tersebut.

Trump bersikeras mendapatkan kendali atas Greenland dengan alasan kehadiran Rusia dan China yang semakin meningkat di sana. Trump menyebut wilayah Arktik tersebut memiliki nilai strategis yang penting bagi AS. Bahkan, Trump dilaporkan telah memerintahkan militer AS menyusun rencana invasi ke Greenland.

Menurut laporan The Independent pada Senin (12/1/2026), mengutip sumber-sumber Downing Street, Starmer memiliki pandangan yang sama dengan Trump bahwa "agresi Rusia yang semakin meningkat" di Kutub Utara harus dicegah, dan keamanan Euro-Atlantik harus diperkuat.

Sumber-sumber tersebut mengatakan bahwa perdana menteri menanggapi ancaman dari Rusia dan China di wilayah tersebut "dengan sangat serius."

Sementara itu, The Telegraph melaporkan pada Sabtu (10/1/2026) bahwa sekutu Eropa sedang dalam pembicaraan untuk mengerahkan pasukan guna melawan ancaman yang semakin meningkat ini.

 

