HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Takjub Lihat Anak Cleaning Service dan Ojol Orasi 4 Bahasa Asing

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |09:19 WIB
Prabowo Takjub Lihat Anak Cleaning Service dan Ojol Orasi 4 Bahasa Asing
JAKARTA - Sejumlah siswa Sekolah Rakyat berorasi dalam empat bahasa di hadapan Presiden Prabowo Subianto di sela-sela peresmian 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi. Prabowo pun takjub melihat para siswa tersebut.

“Luar biasa mereka itu. Yang (pidato) bahasa Inggris luar biasa. Karena saya besar di luar negeri, kalau saya bagus bahasa Inggrisnya, wajar (karena) saya pernah tinggal di daerah-daerah itu. Tapi anak ini, saya kagum juga sama dia tadi,” kata Prabowo dikutip, Selasa (13/1/2026).

“Mungkin, bagusnya kita kirim juga ke luar negeri. Kira-kira bagaimana?” lanjut Prabowo yang disambut tepuk tangan hadirin.

Prabowo juga terkesima dengan prestasi para siswa Sekolah Rakyat. Meski baru berjalan efektif enam bulan, sekolah ini sudah mampu membina siswa bertalenta.

“Saya kagum, masa baru enam bulan tadi saya lihat, sudah ada yang juara olimpiade. Juara Olimpiade Matematika. Luar biasa,” tutup Prabowo.

Sekolah Rakyat didedikasikan negara sebagai upaya memutus kemiskinan ekstrem melalui pendidikan berasrama gratis. Melalui sekolah itu, anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya kelompok desil 1 dan desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)—mendapat kesempatan nyata untuk mengubah masa depan.

Siswa yang tampil dan mendapat perhatian Presiden berasal dari latar belakang keluarga rentan secara ekonomi, dengan orang tua bekerja di sektor informal dan penghasilan terbatas.

Misalnya M. Kiendra Lian Damarta, yang membawakan orasi bahasa Inggris, merupakan anak ojek online dengan penghasilan fluktuatif. Keluarga tinggal menumpang di rumah kerabat. Sekolah Rakyat membuka jalan bagi Kiendra untuk terus menempuh pendidikan menengah atas.

 

Telusuri berita news lainnya
