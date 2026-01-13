Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Dalami Dugaan Aliran Dana Kasus Haji, KPK Periksa Ketua Bidang Ekonomi PBNU

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |19:46 WIB
Dalami Dugaan Aliran Dana Kasus Haji, KPK Periksa Ketua Bidang Ekonomi PBNU
Ketua Bidang Ekonomi PBNU Aizzudin Abdurrahman (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin Abdurrahman, terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami dugaan adanya aliran dana terkait perkara haji kepada Aizzudin.

“Ada dugaan aliran kepada yang bersangkutan. Ini akan didalami maksudnya seperti apa, tujuannya untuk apa, kemudian bagaimana proses dan mekanisme aliran uang itu bisa terjadi,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung ACLC KPK, Selasa (13/1/2026).

Sementara itu, Aizzudin terlihat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK usai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 18.20 WIB. Ia sempat dikonfirmasi terkait dugaan aliran dana yang disebut KPK.

Dalam kesempatan tersebut, Aizzudin membantah adanya aliran dana sebagaimana disampaikan KPK.

“Sejauh ini tidak ada,” kata Aizzudin sembari meninggalkan kantor KPK.

Ia juga disinggung soal dugaan aliran uang ke PBNU. Namun, Aizzudin kembali menyangkal.

“Enggak, enggak,” ucapnya singkat.

 

